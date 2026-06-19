森保ジャパンは１８日、練習後に合宿地の米テネシー州ナッシュビルから空路でメキシコ・モンテレイ入りした。チュニジア戦は午後１０時と遅い時間のキックオフとなるが、気温３０度超えの酷暑での戦いが想定される。環境面だけでなく、監督交代からたった４回の練習で新体制の初陣を迎えるチュニジアは不気味。先発が確実視されるＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝は「９０分かけて勝つ」という独特の言い回しで、勝利へ