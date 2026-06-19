◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１９日・東京ドーム）巨人の中川皓太投手が１回を１０球でパーフェクトに抑えた。２―３の７回から登板。この回先頭の代打・福永を１球で遊ゴロに仕留めると、続く岡林を左飛、鵜飼を遊ゴロで３者凡退とした。中川はこれで今季２２登板目。７日のロッテ戦（東京ドーム）以来の登板となったが、この日も安定感ある投球を披露した。