◆パ・リーグオリックス―西武（１９日・京セラドーム大阪）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、６回７安打５失点で降板した。初回、先頭のカナリオに右前へ運ばれると、滝沢に四球、長谷川に送りバントを許し１死二、三塁のピンチを招く。続く４番・平沢に左犠飛を浴び、先取点を失った。同点の２〜４回は、いずれも３者凡退に片付けた。味方打線が１点を勝ち越した直後の５回、１死から桑原に左前、渡部に右