ボートレース戸田の「ヴィーナスシリーズ第６戦戸田中央メディックス埼玉杯」は１９日、予選２日目が行われた。来田衣織（３０＝兵庫）は８Ｒ、５コースからコンマ１６のトップスタートを決め、豪快にまくって今節初勝利。初日から２、２、１着と快走を続ける。「特訓が終わって、レースぎりぎりまでペラ調整した甲斐があった。ターン回り、伸びと全体的に底上げができた。後ろを走ったら乗りづらいかもと思っていたが、１等を