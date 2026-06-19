女性の体を触るわいせつ行為をした疑い 県内の公園で女性の体を触るわいせつ行為をした疑いで、鹿児島市の無職の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、鹿児島市の無職の男（48）です。 公園にいた20代の女性に… 警察によりますと男は先月22日午後6時ごろ、県内の公園にいた20代の女性に対し、体を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。 被害女性から警察に通報があり事件が発覚しました