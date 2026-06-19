戦国時代から江戸時代初期にかけて要衝となった出水市の出水城跡が、国指定の史跡に指定される見通しとなりました。 国指定の史跡に指定される見通しとなったのは、出水市麓町の「出水城跡」です。文化庁などによりますと、出水城は、戦国時代から江戸時代初期にかけ、肥後＝今の熊本と隣り合う要衝の城となり、薩州島津家や島津家本家の拠点でした。 シラス台地を削ってできた複数の高台で「山城」を築いています。南九州特有