県は鹿児島湾に出されていた赤潮警報を19日、解除しました。 県が行った調査の結果、有害プランクトン「シャットネラマリーナ」の数が減少し、赤潮は終息状態となっていました。 今後、漁業被害が発生する恐れは低いと考えられることから、県は、今月4日から出していた鹿児島湾の赤潮警報を解除しました。今回の赤潮では、垂水市牛根で養殖ブリ2万3000匹、およそ1億3000万円の被害が出ました。 なお、八代海では有害プ