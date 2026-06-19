今月14日に実施された県公立学校教員採用試験で、出題ミスや実施要項の記載漏れがあったことが分かりました。 県によりますと、出題ミスが見つかったのは、1次試験の「高等学校・工業」です。 問題の答えは小数第3位まである「0.005」でしたが、「四捨五入で小数第1位まで求めよ」と指示されていて、答えを導き出すことができませんでした。 試験終了後、担当者がミスに気付いたということです。「高等学校・工業」の受験者