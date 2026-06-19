【梅雨前線北上】土日 東京首都圏「本降りの雨」 低気圧が日本海に進み、低気圧から延びる前線が、関東甲信地方に近づくでしょう。２０日（土）は「下り坂」、２１日（日）「朝まで大雨」になりそうです。 「熱帯低気圧」が発生しました、今後２４時間以内に「台風」に発達する見込みです。詳しくは、 ▶にまとめてあります。 雨シミュレーション２０日（土）～２１日（日） ２０日（土）は、朝はまだ