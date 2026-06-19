県内では19日もサルが目撃されています。ネコが襲われる被害も各地で相次いでいますが、自治体も対応に困惑しています。 畑に座り、カボチャを食べるサル。きのう午後6時ごろ長島町平尾で撮影されました。 爆竹でサルを追い払う様子も。 長島町では19日もサルが3回目撃されています。 ネコ少なくとも20匹被害 相次ぐサルの目撃情報。先月下旬の日置市に続き、今月14日以降は阿久根市、今週16日以降は長島町で確認されてい