【モデルプレス＝2026/06/19】映画『黒牢城』（公開中）の初日舞台挨拶が19日、都内にて開催され、主演の本木雅弘、出演の菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、Snow Man宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョー、黒沢清監督が登壇。吉高が祖母からの忘れられない言葉を明かした。【写真】37歳朝ドラ女優、淡いピンクのドレス姿披露◆吉高由里子、祖母からの忘れられない言葉とはイベントでは、登壇者たちが「心に刺さった言葉」を紹介する企