アルゼンチン代表FWのリオネル・メッシ選手（38）の妻で、インフルエンサーのアントネラ・ロクソさん（38）が2026年6月17日、自身のインスタグラムを更新。息子との家族ショットを披露した。「Vamoooos Argentina！！！」 メッシ選手の幼なじみでもあるロクソさん。インスタグラムでは、「Vamoooos Argentina！！！」「Con vos siempre ＠leomessi !!!! Sos increíble！！」とコメントを添えて、3人の息子との家族ショットや