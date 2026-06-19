本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/19（金） EUR/USD 1.1500 (34.5億ユーロ) 1.1350 (10.6億ユーロ) USD/JPY 162.00 (4.11億ドル) GBP/USD 1.3350 (3.23億ポンド) ユーロドルは1.1500に34.5億ユーロ、1.1350に10.6億ユーロの大規模設定が観測されている。上方への引き寄せ効果がやや強そうだ。 ドル円は162.00の節目に4.11億ドルの中規模設定が観測されている。