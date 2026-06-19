上野キャスターサッカーのＦＩＦＡワールドカップ２０２６の話題です。アメリカで行われた「日本対オランダ」の試合を今週月曜にリポートしてくれた中久木さんですが、スタジアムの外でも見どころがたくさんあったんですね？中久木キャスター試合はもちろんですが、スタジアムへ向かう前にはアメリカならではの街並みも取材しました。さらに試合当日は日本人や富山出身のサポーターとの