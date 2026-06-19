高岡市民病院の昨年度の決算が３年連続の赤字となったことがわかりました。ただ、入院患者数の増加などで赤字幅は縮小しました。これはきょう開かれた市議会の民生病院常任委員会で、市民病院が示しました。それによりますと、高岡市民病院の昨年度の経常収益は９１億１９００万円余り、経常費用が９９億３４００万円余りで、およそ８億１５００万円の赤字でした。赤字は３年連続ですが、赤字幅は前の年度に比べ３億４０００万円縮