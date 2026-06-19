北陸新幹線の福井県敦賀と新大阪の間のルートを検討する与党の委員会がきょう東京で開かれ、国土交通省が８つのルート案について新たな基準で試算した費用対効果を示しました。試算では、東京・新大阪間の全線がつながった際の効果は「小浜・京都ルート」が最も高いとしていて、委員会は沿線自治体の意見も聞いたうえでルートを判断する方針です。神林記者「敦賀延伸後、その先が見えない北陸新幹線。きょ