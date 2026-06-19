将棋の「棋聖戦五番勝負」の第二局がきょう行われ、富山市出身の服部慎一郎七段が藤井聡太六冠に敗れました。服部七段は２連敗であとがなくなりました。栃木県日光で行われた第二局は、午前９時に服部七段の先手で始まりました。７連覇を狙う藤井棋聖を相手に、序盤から飛車を巡る激しい攻防が展開されます。深い読み合いがぶつかり合い対局は８時間以上に及び、８０手目で藤井棋聖が３六馬を指し、服部七段が投了しました。服部七