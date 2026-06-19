◇プロ野球セ・リーグ ヤクルトー広島(19日、神宮球場)ヤクルトの先発・吉村貢司郎投手が、7回83球2失点で降板しました。首位巨人を0.5差で追いかける2位ヤクルトは、リーグ戦再開の初戦となった広島戦の先発マウンドを吉村投手に託しました。手に打球を受け抹消となり、1か月ぶりの1軍マウンドとして迎えた前回12日のソフトバンク戦では、6回途中2失点で今季3勝目を挙げた吉村投手。それ以来のマウンドとなったこの日は、ストライ