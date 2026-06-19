お笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透による初エッセイ『にっきにき日記』が、6月19日にKADOKAWAより刊行される。 【写真】『にっきにき日記』より、身体を鍛えるためにジムに行った日 本書は、キングオブコント2025王者である堂前が、noteやトークアプリ755で発信していた「日記」を書籍化したエッセイ。書籍化にあたり、2026年の新たな書き下ろし日記や、本人直筆のイラストも収録する。 身体を鍛える