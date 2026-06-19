髙橋ヒロシによる漫画『ダストランド』第1巻が、6月19日に秋田書店から発売された。 【写真】小栗旬、ケンコバらが寄せる特別コメント 本作は、青年漫画誌『ヤングチャンピオン』で連載中の作品で、髙橋の代表作である『クローズ』『WORST』の正統続編にあたる。舞台となるのは、鈴蘭男子高校が君臨する戸亜留市・空蝉地区。“幽霊団地”と呼ばれる中原団地に越してきた少年・浅田陽羽利（ヒバリ）が、母