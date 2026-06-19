本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受けAI・半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比196円高の7万1250円と7日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は68社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、みずほ証券が目標株価を2000円→2800円に増額した日本ゼオン [東証Ｐ