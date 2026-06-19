大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが19日（金）、マーク・ルラ（20）と2026-27シーズンの新規選手契約を締結したことを発表した。 イスラエル出身のルラは、身長207センチのアウトサイドヒッター兼オポジット。自国でのプレーを経て、2024年からの2シーズンはブンデスリーガ（ドイツ1部）のギーセンでプレーしていた。東京GB