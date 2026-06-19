これから本格的な夏山シーズンを迎えますが、注意が必要なのが山岳遭難です。救助隊が公開した映像には驚きのやりとりが記録されていました。今月5日、長野県警が公開した遭難救助の動画です。遭難した人からの要請を受け、現場に向かったのは「長野県警察 山岳遭難救助隊」。笠ヶ岳の中腹で遭難者を発見します。隊員「けがはないです？」男性「ないです」山の斜面に座り込んでいたのは70代の男性。山菜採りをしていて遭難し