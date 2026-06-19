大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪が19日（金）、デサントジャパン株式会社 が展開するムーブスポーツブランドと、2026-27シーズンよりオフィシャルサプライヤー契約を締結したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ムーブスポーツが手掛けた新ユニフォームのコンセプトは「頂戦（ちょうせん）」。サントリー