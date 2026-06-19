歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムに、南野陽子さんの40周年コンサートを訪れた模様を投稿しています。【写真を見る】【 中川翔子 】南野陽子40周年コンサートでリスペクト大爆発「一生ファン！です！」双子と4ショット写真も投稿翔子さんは「南野陽子さん40周年コンサート♫かわいい！綺麗！かっこいい！優しい！美しい」と絶賛。「もうずっと大好きです！生で吐息でネット！」「父中川勝彦が共演で出