俳優・有村架純（33）の姉でタレントの有村藍里（35）が18日、Xに最新ショットを公開し、大きな反響を呼んでいる。【映像】有村藍里、10kg減量したビフォーアフター2025年10月5日に1年で約10kg減量したという体形のビフォーアフターを公開すると、「すごい成果ですね！」「どっちもかわいい」などのコメントが寄せられ話題になっていた。有村藍里が、最新ショットを公開し反響2026年6月18日は、「おはようございます」と、鮮