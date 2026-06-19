女子52キロ級1回戦の阿部詩（右）＝ウランバートル（国際柔道連盟提供・共同）柔道のグランドスラム・ウランバートル大会第1日は19日、ウランバートルで男女計5階級が行われ、10月の世界選手権（バクー）で2連覇を狙う女子52キロ級の阿部詩（パーク24）が優勝した。今年の初戦を順当に制覇。準々決勝は昨年の世界選手権3位のマシャ・バルハウス（ドイツ）に優勢勝ちし、決勝は不戦勝だった。男子66キロ級で昨年世界選手権優勝