サッカーW杯サッカーの北中米ワールドカップは18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2節が行われた。メキシコが1-0で韓国に勝利。この試合で、韓国選手が取った行動にネット上で非難の声が上がっている。後半28分、韓国ヤン・ヒョンジュンがメキシコのガジャルド・ヘススと激しくボールを奪い合い、両者転倒。ヘススはすぐ立ち上がったが、ヤン・ヒョンジュンは胸のあたりを押さえてのたうち回