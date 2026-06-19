乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（6月30日（火）発売）より、先行カット第7弾が公開された。 乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』 乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』 公開されたのは、パステルカラーのランジェリーをまとい撮影されたカット。フルーツを手に、外を眺める横顔がなんとも美しい1枚。ピンク色の空間に映えるパステルグリーンのランジェリーが、乙女