◆パ・リーグロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）楽天・荘司康誠投手がロッテ戦に先発し、５回５安打４失点で降板した。２点リードの２回に佐藤に右翼席へのソロを被弾。味方が２点の追加点を奪った直後の３点リードの３回に、ソトに左中間を破る２点二塁打を浴びた。１点リードの４回には山口にソロを許して、同点に追いつかれた。直近の試合で被弾が多くなっていた右腕がまたしても一発攻勢に沈んだ。「点を取ってもら