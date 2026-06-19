俳優の石原良純が１９日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。長男が就職したことを明かし、成長を感じた瞬間を語った。母の日の後に番組が収録されたことから、母の日についてトーク。すると、石原は「うちの息子が今年から就職したのよ」と話し、長男が就職したことを報告。続けて、家族で食事をしたことを明かし「日曜日だったんだけど、（長男は）仕事があって遅れてきたの