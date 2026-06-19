タレントのＬｉＬｉＣｏが１９日、東京・増上寺で「大地を守る１００万人のキャンドルナイト」のトークイベントに出席した。夜空の下、キャンドルステージに登場したＬｉＬｉＣｏはこの時期、故郷・スウェーデンが白夜であることが多いことから「日本では夏でもこんなに暗くなる。スウェーデンではありえない」と夜景をバックに語った。この日は午後８時に、ＬｉＬｉＣｏのカウントダウンと共に増上寺と東京タワーの照明が一