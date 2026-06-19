◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（１９日・神宮）やっと笑えた。２ー０で迎えた４回無死一、三塁で適時二塁打を放ってチームに３点目をもたらしたヤクルト・内山壮真内野手は、二塁上で両手を掲げて一塁側ベンチへ向けてポーズを取った。６年目の今季、外野から内野に転向。主に二塁を守っているが苦しい６月になっている。試合前まで今月の成績は１１試合で３５打数６安打、打率１割７分１厘、本塁打も打点もなし。１４