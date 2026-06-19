タレントで歌手の上地雄輔が、１９日に自身のインスタグラムを更新。競泳男子平泳ぎで五輪２大会連続２冠の北島康介氏との２ショットを公開した。上地は「ゆーこー（友好）すけ」とつづり、北島氏とのショットを掲載。「＃ｕｓｋの日常」とハッシュタグを添えた。この投稿には「久しぶりツーショット！ゆーこーすけですね〜」「お！ちょいお久しぶりのツーショだバッタリ？それともデートかな」「おひさしぶりな気がします