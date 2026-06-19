◆パ・リーグオリックス―西武（１９日・京セラＤ）西武先発・高橋光成投手がリーグトップの８勝目の権利を持ち、今季最短の５回を投げ終え降板した。味方が１点を先制した初回裏にいきなり同点とされる立ち上がり。２回にはボールが打者の頭上を通過するなど制球に苦しみ２四球を与えて２死満塁としたが、西川を空振り三振に斬って切り抜け、グラブを勢いよくたたいた。３回に初めて３者凡退とする。４回は先頭の西野がた