元乃木坂４６の女優・伊藤万理華と俳優の井之脇海が１９日、都内で行われたダブル主演映画「君は映画」（上田誠監督）の初日舞台あいさつに登壇した。東京・下北沢のミニシアター「トリウッド」を舞台に、伊藤演じる劇作家と井之脇演じるバンドマンの人生がスクリーンを通じて交錯するコメディー。高校時代から下北沢が好きで、古着屋巡りをしていた伊藤は「下北沢で撮影できたことが感慨深い」。井之脇は「映画が大好きな人の