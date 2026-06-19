サッカーＷ杯北中米大会で１次リーグを戦う日本代表は１８日（日本時間１９日）、第２戦のチュニジア戦（２０日＝同２１日、メキシコ・モンテレイ）に向け、拠点の米ナッシュビルからチャーター機でメキシコ入りした。２―２で引き分けた初戦のオランダ戦で負傷した攻撃の主力ＭＦ久保建英（２５）の欠場が決まり、Ｗ杯の過去７大会、第２戦でわずか１勝（３分け３敗）の“鬼門”がたちはだかる。ジンクス打破、久保の思いも胸に