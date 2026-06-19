タレント・ほしのあき（４９）の最新姿が反響を呼んでいる。１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「大人可愛いお洋服のブランドわたしはＦＬＯＲＡＬＴＥＸＴＵＲＥＤＴＯＰＳ（ワンピにして着てるよ）ＦＲＩＬＬＴＥＸＴＵＲＥＭＩＮＩＤＲＥＳＳをオーダーしたよ」とつづり、お花のデザインのフリルがたくさんついたミニ丈ワンピース姿を披露。若々しいコーディネートで、スラリと伸びる美脚を見せている