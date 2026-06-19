女優・野村真美が18日、自身のインスタグラムを更新。自身の約30年前の映像が放送されたことに反応し、共演した人気俳優についてつづった。 【写真】コワモテよりも率直にイケメン若かりし頃のVシネマの帝王 野村は「きゃー」の文字とともに、「20代終わり頃の再放送があったそうです。」と報告。懇意にしているヘアメイクさんから知らされたといい、自身が写るテレビ画面の写真をアップした。 「約30年前、1996