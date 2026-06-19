貨物を満載して海南省の洋浦港に向かうコンテナ船。（２０２５年１２月１８日撮影、海口＝新華社配信）【新華社海口6月19日】中国海南省で、海南島全域を自由貿易港として独立した税関管理区域とする「封関」措置が始まってから半年がたった。海南省や海口税関などが17日発表したデータによると、2025年12月18日の措置開始から5月31日までに、全島の「ゼロ関税」輸入額は前年同期比2.2倍の26億4500万元（1元＝約24円）となり、減