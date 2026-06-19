上市町出身のアニメーション映画監督・細田守さんの歩みをたどる過去最大規模の展覧会が来年、ふるさと富山で開かれます。先駆けて開かれる東京会場の展示が公開されました。この展覧会は、細田監督の原点ともいえる『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』を中心に、絵コンテや原画など過去最大規模の３００点以上の制作資料が展示されます。富山に先駆けて東京での展覧会があす開幕す