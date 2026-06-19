富山市に本社を置く電子・電気機器メーカーの「コーセル」はきょう、今年５月期の連結決算を発表しました。取引先の在庫調整が長引いて需要が伸び悩み、２年連続の減収減益となりました。コーセルの今年５月期の売上は連結で２５０億４６００万円となり、７．４％マイナスの減収でした。営業利益は６億９５００万円の赤字となりました。中東情勢の影響で原材料が高騰したためとしています。コーセ