ボーイズグループ「NAZE」が19日、東京・台場のZeppDiverCityTokyoでデビューショーケースを行った。中村倫也主演のTBSの1月期ドラマ「DREAMSTAGE」に出演し、5月にミニアルバム「NAZE」でデビュー。アトは「ドラマ『DREAMSTAGE』を無事に終えて正式にデビューしました！」と報告し「今日は本当のNAZEとしてみなさんにごあいさつすることができて本当にうれしいです」と笑った。この日は、ドラマ劇中歌「Wanderlust