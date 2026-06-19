武道キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。きょうも県内は真夏日となり暑かったですね。平島気象予報士この暑さの中、色鮮やかなアジサイが涼しげに咲いています。射水市の太閤山ランドではきょうから「あじさい祭り」が始まりました。園内にはおよそ１５０種、２万株のアジサイが植えられています。初日のきょう、多くの人が訪れ、見ごろを迎えたアジサイを楽しんでいました。来園者女性２人組「癒やされます