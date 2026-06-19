立山・室堂では、今も山肌に残っている雪が「赤色に染まる」現象がこのところ発生しています。赤く染まるわけとは。こちらはきょう午前の、標高２４５０メートル立山・室堂周辺の様子です。初夏の今も残っている山肌の雪がうっすら赤く染まっています。立山の雪の調査をしている立山カルデラ砂防博物館の飯田肇学芸員によりますと、赤い雪の正体は赤い色素を持つ藻の一種「雪氷藻類」です。風で雪の上に運ばれた胞子が雪解け