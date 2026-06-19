韓国の李在明大統領はアメリカのトランプ大統領に北朝鮮問題をめぐり「段階的な非核化が必要だ」と提案し、トランプ氏が関心を示したと明らかにしました。李在明大統領は19日に記者会見を行い、G7サミット＝主要7か国首脳会議の夕食会でトランプ大統領と90分以上にわたり対話し、トランプ氏が「北朝鮮問題にも関心を持つべき時がきた」と話したと明らかにしました。トランプ氏はまた、北朝鮮が核を現実的に保有する前の段階で可能