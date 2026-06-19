北アルプス剱岳の登山口にあるキャンプ場・上市町の馬場島野営場で、炊事場とトイレに引いている沢水が枯れたため、おとといから水が使えなくなっています。管理する町は対策工事を行っていて、それまでは隣接する施設のトイレを使うなど、注意を呼びかけています。水が使えなくなっているのは馬場島野営場内の炊事場とトイレで、管理する上市町などによりますと、おとといから水が出なくなったということです。施設の水は馬場島上