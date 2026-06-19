J1水戸は19日、デンマーク1部ブレンビーからFW内野航太郎（22）が期限付き移籍加入することを正式発表した。期間は27年6月30日まで。内野はクラブを通じて「今回の移籍に際し、尽力してくださったすべての方々に感謝いたします。再び茨城の地でプレーできること、大変うれしく思います。結果で示せるよう、全力で戦います。応援よろしくお願いします」とコメントした。1メートル86の大型センターフォワードで、筑波大3年時の