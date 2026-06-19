女優・伊藤かずえ（59）が19日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、ドライブトーク継続を求める声に言及した。90年に購入した日産の初代シーマに35年以上乗り続け、ドライブしながらトークをする様子を「伊藤かずえの『愛車シーマ』でドライブトーク!」と題するYouTubeにアップしている伊藤。だが、何者かが自身のドライブトーク配信についてNHKに意見をしたという。伊藤は「私がYouTubeでドライブトークしているのは違反な