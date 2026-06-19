俳優・中村倫也（３９）が主演を務めるＴＢＳ系ドラマ「ＤＲＥＡＭＳＴＡＧＥ」内で、中村がプロデュースする７人組グローバルボーイズグループとして注目を集めた「ＮＡＺＥ（ネイズ）」が１９日、都内でデビューショーケース「ＴＨＩＳＩＳＮＡＺＥ」を行った。「ＮＡＺＥ」は韓国、日本、タイ出身のメンバーで構成される。４日にはデビューミニアルバム「ＮＡＺＥ」をリリースしたばかり。カイセイ（２２）は「デビュ